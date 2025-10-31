Director de Companii
Capital One
Capital One Manager Știința Datelor Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Știința Datelor in United States la Capital One totalizează $251K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Capital One. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
Capital One
Data Science Manager
New York, NY
Total pe an
$251K
Nivel
L3
Salariu de bază
$215K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$36.3K
Ani în companie
0-1 Ani
Ani experiență
2-4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Capital One?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
Options

La Capital One, Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Știința Datelor la Capital One in United States ajunge la o compensație totală anuală de $421,419. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Capital One pentru rolul de Manager Știința Datelor in United States este $246,666.

Alte Resurse