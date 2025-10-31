Director de Companii
Capital One
Capital One Asistent Administrativ Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Capital One. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
Options

La Capital One, Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Asistent Administrativ la Capital One in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$103,188. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Capital One pentru rolul de Asistent Administrativ in Canada este CA$72,680.

