Capital One Salarii

Salariul de la Capital One variază de la $46,000 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $523,333 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Capital One. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Inginer Software
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Inginer iOS

Inginer Software Mobil

Inginer Software Frontend

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer Software Producție

Inginer Software Securitate

Cercetător Științific

Manager de Produs
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Analist de Afaceri
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Analist de Date
Median $120K
Manager Inginerie Software
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Data Scientist
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Manager de Proiect
Median $110K
Designer de Produs
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

Designer UX

Designer Mobil

Analist Financiar
Median $120K

Analist Risc

Analist Fraudă

Manager Data Science
Median $251K
Analist Securitate Cibernetică
Median $175K

Analist Risc Tehnologic

Resurse Umane
Median $110K
Manager Program Tehnic
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Recrutor
Median $120K
Arhitect de Soluții
Median $265K

Arhitect Date

Cloud Security Architect

Capitalist de Risc
Median $152K

Principal

Asociat

Șef de Cabinet
Median $150K
Vânzări
Median $184K
Contabil
Median $100K

Contabil Tehnic

Consultant în Management
Median $118K
Operațiuni de Afaceri
Median $177K
Servicii Clienți
Median $46K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Manager de Program
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
Cercetător UX
Median $133K
Manager Operațiuni de Afaceri
Median $90.5K
Bancher de Investiții
Median $110K
Dezvoltare Afaceri
Median $136K
Operațiuni Marketing
Median $96K
Asistent Administrativ
$65.5K
Dezvoltare Corporativă
$166K
Succes Client
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Designer Grafic
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
Options

La Capital One, Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)

Întrebări frecvente

