Compensația totală medie pentru Inginer Software in Mexico la Capita Works variază de la MX$402K la MX$586K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Capita Works. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

MX$462K - MX$526K
Mexico
Interval Comun
Interval Posibil
MX$402KMX$462KMX$526KMX$586K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$382K
Datadog logo
+MX$668K
Verily logo
+MX$420K
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Capita Works in Mexico ajunge la o compensație totală anuală de MXMX$11,182,890. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Capita Works pentru rolul de Inginer Software in Mexico este MXMX$7,676,393.

