Compensația totală medie pentru Manager de Produs in United States la Canoo variază de la $139K la $202K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Canoo.

Compensația Totală Medie

$158K - $184K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$139K$158K$184K$202K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Canoo, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



The highest paying salary package reported for a Manager de Produs at Canoo in United States sits at a yearly total compensation of $202,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canoo for the Manager de Produs role in United States is $139,400.

Alte Resurse