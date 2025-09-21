Director de Companii
Canary Medical
Canary Medical Afaceri Reglementare Salarii

Compensația totală medie pentru Afaceri Reglementare in United States la Canary Medical variază de la $193K la $265K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Canary Medical. Ultima actualizare: 9/21/2025

Compensația Totală Medie

$209K - $248K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$193K$209K$248K$265K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Care sunt nivelurile de carieră la Canary Medical?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Afaceri Reglementare la Canary Medical in United States ajunge la o compensație totală anuală de $264,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Canary Medical pentru rolul de Afaceri Reglementare in United States este $193,200.

