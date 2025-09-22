Director de Companii
Canadian National Railway
Canadian National Railway Analist Securitate Cibernetică Salarii

Compensația totală medie pentru Analist Securitate Cibernetică la Canadian National Railway variază de la CA$202K la CA$286K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Canadian National Railway. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

CA$229K - CA$271K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$202KCA$229KCA$271KCA$286K
Interval Comun
Interval Posibil

CA$226K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la Canadian National Railway ajunge la o compensație totală anuală de CA$286,171. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Canadian National Railway pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este CA$201,564.

