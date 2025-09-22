Director de Companii
Canadian National Railway
Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in Canada la Canadian National Railway totalizează CA$124K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Canadian National Railway. Ultima actualizare: 9/22/2025

Pachetul Median
company icon
Canadian National Railway
Innovation Expert
Vancouver, BC, Canada
Total pe an
CA$124K
Nivel
Manager
Salariu de bază
CA$124K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Canadian National Railway?

CA$226K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Canadian National Railway in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$141,234. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Canadian National Railway pentru rolul de Manager de Produs in Canada este CA$120,796.

