Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in Canada la Canadian National Railway totalizează CA$137K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Canadian National Railway. Ultima actualizare: 9/22/2025

Pachetul Median
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Total pe an
CA$137K
Nivel
L7
Salariu de bază
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$15.7K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
8 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Canadian National Railway?

CA$226K

Întrebări frecvente

El paquete salarial más alto reportado para un Data Scientist en Canadian National Railway in Canada tiene una compensación total anual de CA$141,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Canadian National Railway para el puesto de Data Scientist in Canada es CA$136,975.

