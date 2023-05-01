Canada Drives Salarii

Intervalul salarial Canada Drives variază de la $79,600 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $109,828 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Canada Drives . Ultima actualizare: 8/13/2025