Directorul Companiilor
Canada Drives
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Canada Drives Salarii

Intervalul salarial Canada Drives variază de la $79,600 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $109,828 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Canada Drives. Ultima actualizare: 8/13/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Specialist în Științe de Date
$82.1K
Inginer de Software
$79.6K
Manager de Inginerie Software
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

据报道，Canada Drives最高薪的职位是Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level，年总薪酬为$109,828。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Canada Drives的年总薪酬中位数为$82,139。

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Canada Drives

Companii Asoc

  • Amazon
  • Microsoft
  • Coinbase
  • Databricks
  • Lyft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse