Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in Canada la Canaccord Genuity variază de la CA$92.6K la CA$135K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Canaccord Genuity. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

CA$106K - CA$121K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$92.6KCA$106KCA$121KCA$135K
Interval Comun
Interval Posibil

CA$226K

Care sunt nivelurile de carieră la Canaccord Genuity?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la Canaccord Genuity in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$134,841. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Canaccord Genuity pentru rolul de Manager de Proiect in Canada este CA$92,560.

