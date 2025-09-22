Director de Companii
Canaccord Genuity
Pachetul median de compensație pentru Bancher de Investiții in United States la Canaccord Genuity totalizează $180K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Canaccord Genuity. Ultima actualizare: 9/22/2025

Pachetul Median
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
Total pe an
$180K
Nivel
2
Salariu de bază
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$90K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Canaccord Genuity?

$160K

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Bancher de Investiții at Canaccord Genuity in United States sits at a yearly total compensation of $245,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canaccord Genuity for the Bancher de Investiții role in United States is $200,000.

