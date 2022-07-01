Director de Companii
Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Salarii

Salariul de la Cambridge Mobile Telematics variază de la $136,315 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $245,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cambridge Mobile Telematics. Ultima actualizare: 10/11/2025

$160K

Inginer Software
Median $140K
Manager de Produs
Median $208K
Data Scientist
Median $158K

Manager Inginerie Software
Median $245K
Inginer Mecanic
$136K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cambridge Mobile Telematics este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $245,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cambridge Mobile Telematics este $158,000.

