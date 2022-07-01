Cambridge Mobile Telematics Salarii

Salariul de la Cambridge Mobile Telematics variază de la $136,315 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $245,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cambridge Mobile Telematics . Ultima actualizare: 10/11/2025