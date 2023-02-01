Directorul Companiilor
Cambridge Associates
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Cambridge Associates Salarii

Intervalul salarial Cambridge Associates variază de la $62,088 în compensație totală anuală pentru Analist Financiar la capătul de jos la $201,070 pentru Analist de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Cambridge Associates. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Analist de Afaceri
$201K
Analist de Date
$80.4K
Specialist în Științe de Date
$134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analist Financiar
$62.1K
Inginer de Software
$86.8K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Cambridge Associates is Analist de Afaceri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,070. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cambridge Associates is $86,832.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Cambridge Associates

Companii Asoc

  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Apple
  • Stripe
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse