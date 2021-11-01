Cambia Health Solutions Salarii

Salariul de la Cambia Health Solutions variază de la $74,157 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $274,365 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cambia Health Solutions . Ultima actualizare: 9/11/2025