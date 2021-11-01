Director de Companii
Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Salarii

Salariul de la Cambia Health Solutions variază de la $74,157 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $274,365 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cambia Health Solutions. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Software
Median $112K
Contabil
$137K
Actuar
$137K

Analist de Afaceri
$74.2K
Analist de Date
$83.6K
Manager de Produs
$122K
Manager Inginerie Software
$274K
Întrebări frecvente

Die bestbezahlte Position bei Cambia Health Solutions ist Manager Inginerie Software at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $274,365. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cambia Health Solutions beträgt $122,385.

