Compensația totală medie pentru Analist Securitate Cibernetică la Calendly variază de la $90.2K la $131K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Calendly. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

$102K - $119K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$90.2K$102K$119K$131K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist Securitate Cibernetică contribuțiis la Calendly pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Calendly, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



