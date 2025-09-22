Director de Companii
Calendly
  Salarii
  Designer de Produs

  Toate salariile Designer de Produs

Calendly Designer de Produs Salarii

Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in United States la Calendly totalizează $193K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Calendly. Ultima actualizare: 9/22/2025

Pachetul Median
company icon
Calendly
Product Designer
hidden
Total pe an
$193K
Nivel
hidden
Salariu de bază
$176K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$17K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Calendly?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Calendly, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Alte Resurse