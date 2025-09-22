Director de Companii
Calendly
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Data Scientist

  • Toate salariile Data Scientist

Calendly Data Scientist Salarii

Compensația totală medie pentru Data Scientist in United States la Calendly variază de la $226K la $322K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Calendly. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

$259K - $303K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$226K$259K$303K$322K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Data Scientist contribuțiis la Calendly pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Calendly, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Data Scientist oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Data Scientist chez Calendly in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $321,750. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Calendly pour le poste Data Scientist in United States est de $225,500.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Calendly

Companii Similare

  • doxo
  • RapidSOS
  • Tala
  • Doist
  • Jellyvision
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse