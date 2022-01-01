ByteDance Salarii

Salariul de la ByteDance variază de la $16,519 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $1,207,230 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ByteDance. Ultima actualizare: 11/21/2025
20%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
30%
AN 4
La ByteDance, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
30% se dobândește în 4th-AN (7.50% trimestrial)
12 month cliff and vests quarterly.
