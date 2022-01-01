Director de Companii
ByteDance
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

ByteDance Salarii

Salariul de la ByteDance variază de la $16,519 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $1,207,230 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ByteDance. Ultima actualizare: 11/21/2025

ByteDance logo
+$25K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

Inginer iOS

Inginer Software Mobile

Inginer Software Frontend

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Networking

Inginer Software Quality Assurance (QA)

Inginer Date

Inginer Software Producție

Inginer Software Securitate

Inginer Site Reliability

Inginer Software Virtual Reality

Developer Advocate

Cercetător Științific

Manager de Produs
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Manager Marketing Produs

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Specialist în Știința Datelor
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Designer de Produs
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

Designer UX

Designer UI

Vânzări
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Account Executive

Account Manager

Recrutor
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Sourcer

Recruiter Leadership

Recruiter Tehnic

Manager de Program
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Manager Inginerie Software
3-1 $584K
3-2 $794K
Manager Program Tehnic
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Resurse Umane
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analist Securitate Cibernetică
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Analist de Afaceri
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Analist de Date
1-2 $125K
2-1 $163K
Manager de Proiect
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Manager Operațiuni de Afaceri
2-1 $167K
2-2 $208K
Operațiuni de Afaceri
Median $235K
Dezvoltare Afaceri
Median $165K
Încredere și Siguranță
Median $118K
Cercetător UX
2-2 $237K
3-1 $296K
Manager Știința Datelor
Median $409K
Manager Parteneri
Median $205K
Analist Financiar
Median $150K
Inginer Hardware
Median $350K
Juridic
Median $127K

Consilier Juridic

Consultant în Management
Median $200K
Operațiuni Marketing
Median $89.9K
Tehnolog Informații (IT)
Median $74.1K
Operațiuni Venituri
Median $120K
Arhitect de Soluții
Median $278K

Arhitect Date

Arhitect Securitate Cloud

Contabil
$16.5K

Contabil Tehnic

Asistent Administrativ
$49.8K
Șef de Cabinet
$247K
Copywriter
$63.3K
Dezvoltare Corporativă
$233K
Servicii Clienți
$50.5K
Succesul Clientului
$73.8K
Designer Grafic
$48.3K
Inginer Mecanic
$286K
Inginer Optic
$387K
Manager Design Produs
$385K
Afaceri Regulamentare
$108K
Inginer Vânzări
$65.3K
Redactor Tehnic
$129K
Recompense Totale
$304K
Capitalist de Risc
$91.9K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

20%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

30%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La ByteDance, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 30% se dobândește în 4th-AN (7.50% trimestrial)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

35%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La ByteDance, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 35% se dobândește în 4th-AN (35.00% anual)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La ByteDance, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

12 month cliff and vests quarterly.

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ByteDance este Inginer Software at the 4-1 level cu o compensație totală anuală de $1,207,230. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ByteDance este $209,525.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru ByteDance

Companii Similare

  • Armis
  • Goodix
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • BCG
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.