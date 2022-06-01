Director de Companii
Bynder
Bynder Salarii

Salariul de la Bynder variază de la $56,013 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $158,308 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bynder. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Software
Median $70.7K

Inginer Software Backend

Designer de Produs
Median $56K
Data Scientist
$72K

Tehnolog Informațional (IT)
$64.7K
Marketing
$66.9K
Manager de Produs
$158K
Manager Inginerie Software
$130K
Întrebări frecvente

Най-високо платената позиция в Bynder е Manager de Produs at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $158,308. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bynder е $70,728.

