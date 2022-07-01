Director de Companii
Bybit
Bybit Salarii

Salariul de la Bybit variază de la $29,850 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $131,829 pentru un Analist de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bybit. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Inginer Software
Median $110K

Inginer Software Backend

Analist de Date
Median $118K
Analist de Afaceri
$132K

Marketing
$73.9K
Inginer Mecanic
$50.2K
Designer de Produs
$111K
Manager de Produs
$67.9K
Vânzări
$29.9K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Bybit is Analist de Afaceri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $131,829. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bybit is $91,900.

