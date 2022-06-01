Director de Companii
Burns & McDonnell
Burns & McDonnell Salarii

Salariul de la Burns & McDonnell variază de la $9,278 în compensație totală pe an pentru un Inginer Civil la nivelul inferior până la $231,761 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Burns & McDonnell. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Inginer Electrician
Median $111K
Inginer Hardware
Median $144K
Inginer Software
Median $74K

Inginer Software Full-Stack

Inginer Mecanic
Median $110K
Manager de Proiect
Median $210K
Analist de Afaceri
$129K
Inginer Civil
$9.3K
Inginer de Control
$95.8K
Designer Industrial
$90.3K
Information Technologist (IT)
$130K
Consultant în Management
$99.5K
Inginer MEP
$131K
Designer de Produs
$119K
Arhitect de Soluții
$232K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Burns & McDonnell is Arhitect de Soluții at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,761. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Burns & McDonnell is $115,100.

