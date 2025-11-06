Director de Companii
Bucketplace
Bucketplace Inginer Software Salarii în Seoul Capital Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Seoul Capital Area la Bucketplace totalizează ₩97.73M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bucketplace. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Total pe an
₩97.73M
Nivel
L4
Salariu de bază
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
Ani în companie
1 An
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Bucketplace?
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Funcții incluse

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Bucketplace in Seoul Capital Area ajunge la o compensație totală anuală de ₩144,712,453. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bucketplace pentru rolul de Inginer Software in Seoul Capital Area este ₩101,193,920.

