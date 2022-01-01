BT Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial BT variază de la $7,650 în compensație totală anuală pentru Analist de Date la capătul de jos la $256,275 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BT. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Inginer de Software
Median $20.3K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Tehnolog IT
Median $43.6K
Șef de Cabinet
$88.3K

Servicii pentru Clienți
$29.2K
Analist de Date
$7.7K
Manager de Științe de Date
$47.8K
Specialist în Științe de Date
$17.5K
Analist Financiar
$88.3K
Inginer de Hardware
$119K
Resurse Umane
$48.4K
Juridic
$184K
Marketing
$107K
Designer de Produs
$42.7K
Manager de Produs
$73.2K
Manager de Program
$113K
Manager de Proiect
$9.4K
Vânzări
$256K
Analist de Securitate Cibernetică
$80.1K
Manager de Inginerie Software
$61K
Arhitect de Soluții
$52.3K

Arhitect de date

Manager de Program Tehnic
$74.2K
Redactor Tehnic
$10.9K
Cercetător UX
$81.5K
Întrebări Frecvente

Највише плаћена улога пријављена у BT је Vânzări at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $256,275. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у BT је $61,004.

