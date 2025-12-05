Director de Companii
Brown-Forman
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Știința Datelor

  • Toate salariile Manager Știința Datelor

Brown-Forman Manager Știința Datelor Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Știința Datelor in Mexico la Brown-Forman variază de la MX$915K la MX$1.33M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Brown-Forman. Ultima actualizare: 12/5/2025

Compensația Totală Medie

$55.6K - $64.5K
Mexico
Interval Comun
Interval Posibil
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Știința Datelor contribuțiis la Brown-Forman pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Brown-Forman?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Știința Datelor oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Știința Datelor la Brown-Forman in Mexico ajunge la o compensație totală anuală de MX$1,328,060. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Brown-Forman pentru rolul de Manager Știința Datelor in Mexico este MX$915,134.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Brown-Forman

Companii Similare

  • Google
  • Spotify
  • Lyft
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/brown-forman/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.