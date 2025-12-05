Director de Companii
Brooklyn Chinese-American Association
Brooklyn Chinese-American Association Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Ghana la Brooklyn Chinese-American Association variază de la GHS 1.37M la GHS 1.91M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Brooklyn Chinese-American Association. Ultima actualizare: 12/5/2025

Compensația Totală Medie

$136K - $160K
Ghana
Interval Comun
Interval Posibil
$127K$136K$160K$176K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Brooklyn Chinese-American Association?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Brooklyn Chinese-American Association in Ghana ajunge la o compensație totală anuală de GHS 1,911,335. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Brooklyn Chinese-American Association pentru rolul de Inginer Software in Ghana este GHS 1,372,240.

