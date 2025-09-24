Director de Companii
BrightCHAMPS
  • Operațiuni Marketing

  • Toate salariile Operațiuni Marketing

BrightCHAMPS Operațiuni Marketing Salarii

Compensația totală medie pentru Operațiuni Marketing in India la BrightCHAMPS variază de la ₹327K la ₹446K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la BrightCHAMPS. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

₹350K - ₹423K
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹327K₹350K₹423K₹446K
Interval Comun
Interval Posibil

₹13.98M

Care sunt nivelurile de carieră la BrightCHAMPS?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni Marketing la BrightCHAMPS in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹445,850. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BrightCHAMPS pentru rolul de Operațiuni Marketing in India este ₹326,700.

