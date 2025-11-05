Director de Companii
Bright Money
  Greater Bengaluru

Bright Money Inginer Mecanic Salarii în Greater Bengaluru

Compensația totală medie pentru Inginer Mecanic in Greater Bengaluru la Bright Money variază de la ₹893K la ₹1.27M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bright Money. Ultima actualizare: 11/5/2025

Compensația Totală Medie

₹1.01M - ₹1.2M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹893K₹1.01M₹1.2M₹1.27M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Bright Money?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Mecanic la Bright Money in Greater Bengaluru ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,268,512. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bright Money pentru rolul de Inginer Mecanic in Greater Bengaluru este ₹893,474.

