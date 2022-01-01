Director de Companii
Brex Salarii

Salariul de la Brex variază de la $27,078 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $630,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Brex. Ultima actualizare: 8/28/2025

$160K

Inginer Software
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Producție

Data Scientist
L4 $195K
L5 $395K
Manager de Produs
Median $440K

Manager Inginerie Software
L5 $613K
L6 $630K
Vânzări
Median $260K
Servicii Clienți
Median $47.9K
Dezvoltare Afaceri
Median $200K
Marketing
Median $174K
Designer de Produs
Median $290K
Manager Program Tehnic
Median $278K
Manager Operațiuni de Afaceri
$181K
Analist de Afaceri
$81.3K
Analist Financiar
$146K
Manager de Program
$245K
Recrutor
$27.1K
Analist Securitate Cibernetică
$199K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Brex, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Întrebări frecvente

Найвищеоплачувана позиція в Brex - це Manager Inginerie Software at the L6 level з річною загальною компенсацією $630,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Brex складає $245,250.

Alte Resurse