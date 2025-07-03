Director de Companii
Bravura Solutions
Bravura Solutions Salarii

Salariul de la Bravura Solutions variază de la $14,413 în compensație totală pe an pentru un Consultant în Management la nivelul inferior până la $141,055 pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bravura Solutions. Ultima actualizare: 8/28/2025

$160K

Manager Data Science
$119K
Resurse Umane
$40.4K
Tehnolog Informațional (IT)
$141K

Consultant în Management
$14.4K
Inginer Software
$113K
Arhitect de Soluții
$114K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Bravura Solutions este Tehnolog Informațional (IT) at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $141,055. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bravura Solutions este $113,406.

Alte Resurse