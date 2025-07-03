Bravura Solutions Salarii

Salariul de la Bravura Solutions variază de la $14,413 în compensație totală pe an pentru un Consultant în Management la nivelul inferior până la $141,055 pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bravura Solutions . Ultima actualizare: 8/28/2025