Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in France la Bpifrance totalizează €68.6K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bpifrance. Última actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Bpifrance
Software Engineer
Paris, IL, France
Total pe an
€68.6K
Nivel
L3
Salariu de bază
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.1K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
2-4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Bpifrance?

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

El paquet salarial més alt reportat per a un Inginer Software a Bpifrance in France és una compensació total anual de €86,273. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bpifrance per al rol de Inginer Software in France és €68,523.

