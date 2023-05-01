Directorul Companiilor
Bowery Farming Salarii

Intervalul salarial Bowery Farming variază de la $137,700 în compensație totală anuală pentru Inginer Mecanic la capătul de jos la $298,500 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Bowery Farming. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Inginer de Software
Median $155K
Specialist în Științe de Date
$299K
Inginer Mecanic
$138K

Manager de Produs
$188K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Bowery Farming este Specialist în Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $298,500. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bowery Farming este $171,580.

