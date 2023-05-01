Bowery Farming Salarii

Intervalul salarial Bowery Farming variază de la $137,700 în compensație totală anuală pentru Inginer Mecanic la capătul de jos la $298,500 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Bowery Farming . Ultima actualizare: 8/20/2025