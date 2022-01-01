Director de Companii
Bose
Bose Salarii

Salariul de la Bose variază de la $42,432 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $283,575 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bose. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Inginer Software
Median $170K
Designer de Produs
Median $83.2K

Designer UX

Inginer Hardware
Median $158K

Data Scientist
Median $120K
Arhitect de Soluții
Median $230K
Manager Program Tehnic
Median $120K
Analist de Afaceri
$42.4K
Juridic
$161K
Consultant în Management
$172K
Marketing
$44.2K
Inginer Mecanic
$109K
Manager de Produs
$61.8K
Manager de Program
$135K
Manager de Proiect
$65.3K
Vânzări
$42.5K
Manager Inginerie Software
$284K
Cercetător UX
$154K
Rolul cu cea mai mare plată raportată la Bose este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $283,575. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bose este $120,000.

