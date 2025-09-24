Director de Companii
Bosch Global
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Arhitect de Soluții

  • Toate salariile Arhitect de Soluții

Bosch Global Arhitect de Soluții Salarii

Compensația pentru Arhitect de Soluții in Germany la Bosch Global totalizează €104K pe year pentru EG16. Pachetul median de compensație pe year in Germany totalizează €101K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€ --
€ --
€ --
€ --
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

€142K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de €26.7K+ (uneori €267K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Arhitect de Soluții oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Data Architect

Cloud Architect

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Arhitect de Soluții at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €127,067. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Arhitect de Soluții role in Germany is €103,428.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Bosch Global

Companii Similare

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse