Compensația pentru Manager Inginerie Software in United States la Bosch Global totalizează $192K pe year pentru SL1. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $192K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
