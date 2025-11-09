Director de Companii
Bosch Global
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software
  • EG15
  • Bulgaria

Inginer Software Nivel

EG15

Nivele la Bosch Global

Compară Nivele
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. Arată 6 Mai Multe Nivele
Media Anual Compensația Totală
BGN 47,527
Salariul de Bază
BGN 76,866
Opțiuni de Acțiuni ()
BGN 0
Bonus
BGN 4,595
Block logo
+BGN 99.4K
Robinhood logo
+BGN 153K
Stripe logo
+BGN 34.3K
Datadog logo
+BGN 60K
Verily logo
+BGN 37.7K
Don't get lowballed
Ultimele Înregistrări de Salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Bosch Global

Companii Similare

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse