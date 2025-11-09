Director de Companii
Bosch Global
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Inginer Software Nivel

EG14

Nivele la Bosch Global

Compară Nivele
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. Arată 6 Mai Multe Nivele
Media Anual Compensația Totală
€95,553
Salariul de Bază
€80,605
Opțiuni de Acțiuni ()
€0
Bonus
€3,099
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Ultimele Înregistrări de Salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Bosch Global

Companii Similare

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse