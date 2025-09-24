Director de Companii
Compensația pentru Inginer Software in Germany la Bosch Global variază de la €67.7K pe year pentru EG12 la €77K pe year pentru SL4. Pachetul median de compensație pe year in Germany totalizează €89K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
EG12
(Nivel de intrare)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer Software Producție

Inginer Sisteme

Cercetător Științific

Întrebări frecvente

El paquete salarial más alto reportado para un Inginer Software en Bosch Global in Germany tiene una compensación total anual de €118,269.
La compensación total anual promedio reportada en Bosch Global para el puesto de Inginer Software in Germany es €86,459.

