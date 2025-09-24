Director de Companii
Bosch Global Research Scientist Salarii

Pachetul median de compensație pentru Research Scientist in United States la Bosch Global totalizează $145K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Bosch Global
Research Scientist
Pittsburgh, PA
Total pe an
$145K
Nivel
E3
Salariu de bază
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$11K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
0 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Research Scientist oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en jobFamilies.Research Scientist på Bosch Global in United States ligger på en årlig total ersättning på $291,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bosch Global för jobFamilies.Research Scientist rollen in United States är $144,000.

