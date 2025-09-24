Director de Companii
Bosch Global
Bosch Global Manager de Proiect Salarii

Compensația pentru Manager de Proiect in Germany la Bosch Global variază de la €115K pe year pentru EG15 la €104K pe year pentru EG16. Pachetul median de compensație pe year in Germany totalizează €110K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Proiect at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €132,285. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Manager de Proiect role in Germany is €112,514.

