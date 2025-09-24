Director de Companii
Compensația pentru Manager de Produs in Germany la Bosch Global variază de la €100K pe year pentru EG15 la €94.9K pe year pentru EG16. Pachetul median de compensație pe year in Germany totalizează €108K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€100K
€95.6K
€0
€4.7K
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Bosch Global in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €132,341. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bosch Global pentru rolul de Manager de Produs in Germany este €102,774.

