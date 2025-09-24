Compensația totală medie pentru Inginer MEP in Colombia la Bosch Global variază de la COP 23.61M la COP 34.26M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025
Compensația Totală Medie
Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!