Compensația totală medie pentru Inginer MEP in Colombia la Bosch Global variază de la COP 23.61M la COP 34.26M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

COP 26.77M - COP 31.09M
Colombia
Interval Comun
Interval Posibil
COP 23.61MCOP 26.77MCOP 31.09MCOP 34.26M
Interval Comun
Interval Posibil

COP 643.23M

Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

Întrebări frecvente

