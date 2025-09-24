Director de Companii
Bosch Global
  • Salarii
  • Inginer Mecanic

  • Toate salariile Inginer Mecanic

Bosch Global Inginer Mecanic Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Mecanic in United States la Bosch Global totalizează $102K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Última actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Bosch Global
Mechanical Engineer
Lancaster, PA
Total pe an
$102K
Nivel
E3
Salariu de bază
$102K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
10 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

ለInginer Mecanic በBosch Global in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$135,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በBosch Global ለInginer Mecanic ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $102,000 ነው።

