Compensația totală medie pentru Consultant în Management in China la Bosch Global variază de la CN¥478K la CN¥679K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

CN¥543K - CN¥644K
China
Interval Comun
Interval Posibil
CN¥478KCN¥543KCN¥644KCN¥679K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Consultant în Management contribuțiis la Bosch Global pentru a debloca!

Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

CN¥1.15M

Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Consultant în Management at Bosch Global in China sits at a yearly total compensation of CN¥679,122. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Consultant în Management role in China is CN¥478,338.

