Director de Companii
Bosch Global
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Resurse Umane

  • Toate salariile Resurse Umane

Bosch Global Resurse Umane Salarii

Pachetul median de compensație pentru Resurse Umane in India la Bosch Global totalizează ₹605K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹605K
Nivel
Management Apprenctice
Salariu de bază
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

₹13.98M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.62M+ (uneori ₹26.21M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Resurse Umane oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Resurse Umane at Bosch Global in India sits at a yearly total compensation of ₹2,018,492. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Resurse Umane role in India is ₹605,311.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Bosch Global

Companii Similare

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse