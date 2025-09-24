Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Analist de Date in Singapore la Bosch Global totalizează SGD 81.4K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Total pe an
SGD 81.4K
Nivel
L2
Salariu de bază
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 10.2K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

SGD 210K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la Bosch Global in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 83,823. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bosch Global pentru rolul de Analist de Date in Singapore este SGD 81,439.

