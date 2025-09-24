Director de Companii
Bosch Global Inginer Chimist Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Chimist in United States la Bosch Global variază de la $221K la $309K pe year. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

$239K - $278K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$221K$239K$278K$309K
Interval Comun
Interval Posibil



Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Chimist la Bosch Global in United States ajunge la o compensație totală anuală de $309,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bosch Global pentru rolul de Inginer Chimist in United States este $221,000.

Alte Resurse