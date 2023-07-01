boostr Salarii

Salariul de la boostr variază de la $54,725 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $292,740 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la boostr . Ultima actualizare: 9/4/2025