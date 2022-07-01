Bombora Salarii

Intervalul salarial Bombora variază de la $109,450 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $151,875 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Bombora . Ultima actualizare: 8/20/2025