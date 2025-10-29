Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in United States la Boll & Branch variază de la $172K la $250K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Boll & Branch. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

$197K - $225K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$172K$197K$225K$250K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Care sunt nivelurile de carieră la Boll & Branch?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Boll & Branch in United States ajunge la o compensație totală anuală de $250,160. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Boll & Branch pentru rolul de Manager Inginerie Software in United States este $171,720.

